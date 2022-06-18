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Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarına teşekkür

AA - Hilmi Sever - Spor
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Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarına teşekkür

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kısa sürede tükenen kombine kartlar için sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kısa sürede tükenen kombine kartlar için sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür etti.

Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Kombinelere gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkürler. İyi ki varsın büyük Fenerbahçe taraftarı!" ifadelerini kullandı.

Jesus, paylaşımın video bölümünde ise "Teşekkürler Fenerbahçe taraftarı." dedi.

AA / Hilmi Sever - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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