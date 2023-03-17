Jesus'tan geri dönüşü olmayan sözler: Şampiyon masa başında belli olacak, kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum

Fenerbahçe'nin Sevilla'ya elenmesinin ardından Jorge Jesus'tan Türkiye Süper Ligi hakkında çarpıcı açıklamalar geldi. Jesus, "Hedefimiz Süper Lig ama bu ligin sportif gerçekliği yok. Maçlar sahada kazanılmalı. Ligi kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla'ya ilk maçta 2-0 mağlup olan, Kadıköy'de 1-0 kazanan Fenerbahçe, Avrupa defterini kapattı. Jorge Jesus, maçın ardından hiç unutulmayacak açıklamalar yaptı.

"MASA BAŞINDA KAZANILIYOR"

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus, Süper Lig'in sportif gerçekliği olmadığını ve maçların basa başında kazanıldığını söyledi.

İşte Jesus'un açıklamaları:

"SÜPER LİG'İN GERÇEKLİĞİ YOK"

"Fenerbahçe, birkaç senedir kupa kazanamıyor, taraftarları anlıyorum ama taraftarların da durumu anlaması gerekiyor. Bu takım, bugüne kadar 3 kulvarda da yoluna devam ediyordu. Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalimiz yoktu, çok güçlü takımlar vardı ama son 16'ya kalmayı hak ettik. Çeyrek finale kalmayı da hak etmiştik aslında. Bizim büyük hedefimiz, şampiyon olmak. Zirveyi yeniden alabileceğimize inanıyoruz. Ancak, bu ligin sportif anlamda bir gerçekliği yok saha içerisinde. Ligi kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum. Maçlar sahada kazanılmalı."

"İLK 4 TAKIM PLAY-OFF OYNAMALI"

"Bence ilk 4 takımın Play-Off oynaması gerekiyor. "Bu benim fikrim. Maçların masa başında değil, sahada kazanılması gerekiyor. Ülkenin yaşadığı trajedi, futbolun önünde. Biz tekrardan zirve için elimizden geleni yapacağız. Türkiye Kupası'nı da hedefliyoruz."

"LİGİ KİM KAZANIRSA KAZANSIN MAÇLAR SAHADA KAZANILMIYOR"

"İki tane devam ettiğimiz yarış var. Hala inanıyoruz şampiyonluğa. Kupada da final oynayacağımıza ve kazanacağımıza inanıyoruz. Bu ligin sportif gerçekliği yok. Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Ligi kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum."

"SEVILLA'DAN DAHA İYİYDİK"

"İlk oynadığımız maçta ilk yarıda üstün olan taraf bizdik, ikinci yarıda üstün olan onlardı. Bu sebeple 2 gol attılar. Bugün içinse Sampaoli'nin sözlerine katılmıyorum. 2 yarıda da üstün olan taraf bizdik. İlk yarıda onlardan çok çok daha fazla üstündük. İkinci yarıda, ilk yarıdaki kadar olmasa da yine onlardan daha iyi olan taraf bizdik. Şutları bile yok, pozisyonları yok. İstatistiklere bakmak bile yeterli. Biz 15 şut atmışız, Sevilla 3. Yüzde 65 topa sahip olmuşuz. Kimin daha iyi olduğu belli. Bugün pozisyonlara giren bizdik. Sampaoli'yi de anlıyorum. 4 yarı boyunca Sevilla kötüydü diyemez, çünkü Sevilla'nın hocası kendisi. Bana göre, 4 devrenin 3'ünde biz iyiydik ama turu atlayan Sevilla oldu."