Jorge Jesus'tan Arda Güler sürprizi! AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi temsilcimiz kazanması halinde gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garantileyecek. Polonyalı hakem Pawel Raczkowski'nin düdük çalacağı maçta ilk 11'ler belli oldu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, karşılaşmada Arda Güler'e ilk 11'de şans verdi.
Aek Larnaca ile Fenerbahçe, UEFA AVrupa Ligi B Grubu 4. maçında AEK Arena'da kozlarını paylaşacak. Grubunda oynadığı 3 maçta 7 puana ulaşan temsilcimiz, Larnaca deplasmanından da 3 puanla dönerek gruptan çıkmayı garantilemeyi hedefliyor.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Fenerbahçe'de Luan Peres, Willian Arao, Mija Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King maç kadrosuna alınmadı. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile UEFA listesine yazılmayan Serdar Dursun maç kadrosunda yer almıyor. AEK Larnaca'da ise Gyurcso, Ismael Casas, Bruno Gama ile Ernest Asante'nin maç kadrosunda olması beklenmiyor.
İŞTE İLK 11'LER
AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Ledes, Mamas, Sanjurjo, Faraj, Altman, Trickovski
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Henrique, Szalai, Arda Güler, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, Lincoln Henrique, Pedro.