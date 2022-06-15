Jorge Jesus, takımla tanışma toplantısı gerçekleştirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, antrenman öncesi takımla yaptığı toplantıda, "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir" dedi.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına yeni teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde başladı. Antrenman öncesi takımla tanışma toplantısı yapan Jesus, "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir. İlk zamanlar birbirimizi tanıma dönemi. Adaptasyon dönemi. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız" ifadelerini kullandı.

Portekizli çalıştırıcı ayrıca oyunculara, hem fiziksel hem de mental olarak güçlü bir takım kurmayı hedeflediklerini söyledi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor