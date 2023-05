Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından şampiyonluk yolunda her şeyin mümkün olduğunu söyledi. Kadrodaki her oyuncunun önemli olduğunu belirten Jesus, geleceğiyle ilgili henüz karar vermediğini açıkladı.

Jorge Jesus : Şampiyonluk yolunda her şey mümkün

'Kaliteli ve güzel bir oyunla galibiyet elde ettik'

'Henüz geleceğimle ilgili hiçbir karar vermedim'

'Kadrodaki her oyuncu önemli'

' Fenerbahçe'ye 2 kupa hedefiyle geldim'

Mustafa AKIN-Ali DANAŞİSTANBUL,(DHA) ' Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kaliteli ve güzel bir oyunla galibiyet elde ettiklerini ifade ederek, 'İlk yarı hem defansif hem de ofansif olarak iyi oynadık. Trabzonspor'u hiç çıkarmadık. Golü de bulduk. Özellikle attığımız üçüncü gol büyük ve iyi takımların atabileceği bir goldür. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Matematiksel olarak şansımız olduğu sürece inanmaya devam edeceğiz çünkü kaliteli bir takımız. Trabzonspor'a karşı özgüven olarak ne durumda olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum' dedi.

'ŞAMPİYONLUK YOLUNDA HER ŞEY MÜMKÜN'

Jesus, şampiyonluk yolunda her şeyin mümkün olduğunu ifade ederek, 'İki rakibimizin 3 maçı var ve bu süreçte her şeyin olabileceğini düşünüyorum. Tecrübeme dayanarak bunu söylüyorum. Matematiksel olarak her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Arda konusu özel bir durum değil. Ben sadece ona taktik ve teknik konularda uyarı yapıyorum. Maçın yoğun duygularını yaşarken dışardan yanlış anlaşılabiliyor. Aramızda özel bir durum olmadı. Normal bir hocanın oyuncusuna yaptığı bir uyarıydı. Bugün oynamış olduğu oyun en iyi oyunlarından biriydi' diye konuştu.

'HENÜZ GELECEĞİMLE İLGİLİ HİÇBİR KARAR VERMEDİM'

Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli takımdaki geleceği ile ilgili olarak, 'Henüz geleceğimle ilgili hiçbir karar vermedim. Kafamdaki tek düşünce Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu 2 yarış. Kupada final ihtimalimiz var ki bu bizim için çok önemli. Finale çıkmak kupa kazanabilmek demek. Kafamdaki konu takımın içinde olduğu durum. Çalışmalara devam ediyoruz. Başkanımızla konuşmuştuk, bu konuda ikimizde sakiniz. Buraya gelirken taraftarlarımızın beni çok istediğini hissettiğim için gelmiştim. Taraftarlarımız sosyal medyada binlerce mesaj atmıştı. Bu konular zamanla çözülür' ifadelerini kullandı.

'KADRODAKİ HER OYUNCU ÖNEMLİ'

Jesus, Serdar Aziz'in hafta içinde gerçekleştirilen 2 idmanda yer almadığını dile getirerek, 'Serdar'ın kadroda olmama nedeni bu değil. 21 kişi seçmemiz gerekiyor. Kadrodaki her oyuncu önemli. Genelde 2 stoper oyunda oluyor, kulübede ise 1 oyuncu yer alıyor. Bugün Gustavo Henrique vardı, seçimimi böyle yaptım' dedi.

'FENERBAHÇE'YE 2 KUPA HEDEFİYLE GELDİM'

Fenerbahçe'ye 2 kupa hedefiyle geldiğini kaydeden Jorge Jesus, 'Türkiye için de 2 kulvar oluyor. Kupayı kazanırsak sevinirim ama tek kupa beni tatmin etmez. Bizim için 2 turnuvada önemli. 2'de 1 yaparsak iyi de kötü de diyemem. İkisini de almamız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' diye konuştu.