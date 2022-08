Slovacko-Fenerbahçe maçının ardından

UHERSKE UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, turu geçmek ve oyunculara maç ritmi kazandırmak hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Deneyimli teknik adam, maçtan sonra Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty'de düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bu maçta Fenerbahçe için iki hedef olduğunu aktaran Jesus, "Birincisi elde ettiğimiz avantajla skoru korumak, turu geçmek. İkincisi de çok süre almayan oyuncuların oynaması. Lig maçından farklı 7 oyuncu oynattık bugün. Oyunculara maç ritmi ve form kazandırmak bizim için önemli. Oyuncuların hepsi de istediklerimizi karşıladılar ve gösterdiler ki biz bu takımda herkese güvenebiliriz. Benim hedefim de bu. Önemli olan bu iki faktördü bizim için." diye konuştu.

Saha içinde bir basketbol antrenörü gibi oyun ve oyunculara dokunuşuyla ilgili soruya cevap veren Jesus, "Teknik direktörün işi bu. Her zaman oyuncularına sahada yardım etmeli, pozisyon, disiplin ve davranış anlamında onları her zaman uyarmalı. Tabii ki bu her zaman mümkün olmuyor. Her zaman maçı yaşıyorum, onlara yardım etmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"Arda çok iyiydi"

Jesus, Arda Güler'i çok sık uyarmasıyla ilgili de "Arda biraz hakemlerle fazla konuşuyordu, yardımcı hakemle de. Genç oyuncu olduğu için en çok ona söylememiz, uyarmamız lazım. Yaşı çok genç ama bugün sahadaki eforu çok iyiydi." şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe Avrupa Ligi ile ilgili hedef güncellemesi yapabilir mi?" sorusuna karşılık "Öncelikli hedefimiz gruplara kalmak, sonra da gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek." diyen Jesus, şöyle devam etti:

"Çünkü Fenerbahçe Avrupa kulüpler sıralamasında hak etmediği şekilde çok aşağılarda. Her zaman yukarıda olması gerekiyor. Yarışmacı bir takım olduğunu tekrar göstermesi gerekiyor ama bu yavaş yavaş olacak bir şey. Fenerbahçe'nin hedefi benim Benfica'dayken oynadığım gibi her zaman yukarılarda oynamak olmalı."

"Şampiyonlar Ligi maçı hariç hiç kaybetmedik"

Play-off turunda karşılaşacakları Austria Wien ekibiyle ilgili de konuşan deneyimli hoca, "Henüz rakibimizi detaylı incelemedik, fırsat olmadı. Pazartesi lig maçı var, öncelikli hedefimiz bu maç. Sonra Avrupa'daki rakibimizin hazırlıklarına başlayacağız. Her şey sırasıyla. Ama bugün bu turu geçmek önemliydi. Hiç kaybetmedik. Uzatma dakikalarında Dinamo Kiev'e kaybettiğimiz Şampiyonlar Ligi maçı hariç." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularına maç ritmi kazandırmanın önemli olduğunu tekrarlayan Jesus, oyuncular arasında forma rekabeti artırmak gerektiğini de sözlerine ekledi.