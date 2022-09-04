Jorge Jesus: Önceliğimiz Gomez değildi, Batshuayi için çok mutluyum

Jorge Jesus, son olarak ise Szalai'nin transferi hakkında ise "Szalai genç ve iyi bir oyuncu. Onu büyük takımların izlemesi normal. Bu sene Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde iyi performans sergilerse büyük takımlara gidecekler. Avrupa Ligi önemli bir vitrin. Avrupa arenasındaki maçlarda takımları takip ediyorlar. Benim için tabi ki ligi kazanmak çok önemli ama Avrupa'daki performansta önemli. Türk futbolu içinde önemli. Dışarıdan Türk futbolunun kalitesini insanlar bilmeyebilir. Burada tutkulu ve kaliteli futbol oynanıyor. Avrupa'da da bunu göstermemiz gerekiyor. Maç içerisinde ben de oyuncularla birlikte oynuyorum. Kurduğun iletişimlerle o maçı yaşıyorum. Onlar beni tanıyorlar, maç bittiğimizde oradaki konuşmalar bitiyor. Sahada problemlerle karşılaştıklarında bende aynı problemle karşılaşıyorum. Ama onlarda biliyor ki bu benim huyum" ifadelerini kullandı.