- Jorge Jesus : "Matematiksel şansımız olduğu sürece savaşmaya devam edeceğiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus :

"Kafamdaki konu geleceğim değil, takımın durumu"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, matematiksel olarak şampiyonluk şanslarının sürdüğü sürece savaşmaya devam edeceklerini söyledi. Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli takımdaki geleceği hakkında ise, "Kafamdaki konu geleceğim değil takımın durumu" dedi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu. Güzel bir galibiyet elde ettiklerini ifade eden Jesus, "Son şampiyona karşı oynadık. 30-35 dakika kaliteli oyun sergiledik. Trabzonspor'u defansif bölgesinden çıkarmadık. Golü bulduk. Diğer attığımız goller de kalitemizi gösteriyordu. Attığımız goller büyük takımların atabileceği gollerdi. Biz bu savaşta devam edeceğiz. Matematiksel olarak şansımız olduğu sürece devam edeceğiz. Trabzonspor'a karşı duygusal olarak ne durumda olduğumuzu gösterdik. Kaliteli bir oyun sergiledik" şeklinde konuştu.

"Şampiyonluk için yüzde vermem mümkün değil"

Şampiyonluk yarışında her şeyin mümkün olduğunu dile getiren deneyimli teknik direktör, "Yüzde vermem mümkün olmaz ama her şey mümkün. İki rakibimizin 3 maçı ar. Bu süreçte her şey olabilir. Uzun yıllardır teknik direktörlük yapıyorum, tecrübeme dayanarak söylüyorum. Geriden gelip şampiyonluk aldığım oldu, tam tersi kaybettiğim de oldu. Matematik olarak her şey mümkün. Şansımızın olduğuna inandığımızı görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Arda'ya teknik taktik konularda uyarı yapıyordum"

Maç içinde Arda ile yaşadığı diyalog hakkında konuşan Jorge Jesus, "Arda'ya taktik ve teknik konularda uyarı yapıyordum. Aramızda özel durum olmadı. Onunla yarın konuşabileceğim bir şey olmadı. Normal bir hocanın yapmış olduğu bir uyarıydı. Arda'nın oynadığı oyun bugün en iyi oyunlarından bir tanesiydi" değerlendirmesini yaptı.

"Kafamdaki konu geleceğim değil takımın durumu"

Fenerbahçe'deki geleceğinin sorulması üzerine Jesus, şu yanıtı verdi:

"Karar vermedim. Tek düşünce Fenerbahçe'nin içinde olduğu yarışlar. Kupada final şansımız var. Aynı zamanda lig yarışında da şansımız olduğuna inanıyoruz. Kafamdaki konu geleceğim değil takımın durumu. Çalışıyoruz. Başkanla konuşmuştuk. Bu konuda o da sakin, ben de sakinim. Önemli olan geleceğim değil takımın içinde olduğu iki yarış. Taraftarın beni çok istediğini hissettiğim için geldim. Taraftar instagramda binlerce mesaj atmıştı. Bu konular zamanla çözülür. Bizim için en önemlisi son maçlarda elimizden geleni yapıp iki kupada da başarılı olmak."

"Serdar'ın kadroda olmaması sürpriz değil"

Jesus, Serdar Aziz'in maç öncesi kadrodan çıkarılmasının özel bir sebebi olmadığının altını çizerek, "Serdar Aziz hafta içinde iki antrenmana çıkmamıştı. Kadroda olmamasının sebebi bu değil. Benim için her oyuncu önemli. Genellikle 2 stoper oyunda oluyor kulübede de 1 stoper oluyor. Bugün Gustavo kulübedeydi. Her maç seçim yapmak zorundayım. Bu sürpriz değil" dedi.

"Sadece Türkiye Kupası'na sevinirim ama beni tatmin etmez"

Bu sezon sadece Türkiye Kupası'nı kazanmasının kendisini memnun etmeyeceğini aktaran Jeus, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Buraya 2 kupa hedefiyle geldim. Sezon başında yarıştığımız iki kulvar oluyor. Kupayı kazanırsak sevinirim ama tatmin etmez. Hala finale çıkamadık. Bizim için iki turnuva da önemli. 2'de 1 yaparsak kötü diyemem ama ikisini almak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tek kupa almak beni çok da memnun etmez. Henüz finale çıkmadan bunun konuşmak doğru değil."