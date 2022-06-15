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Jorge Jesus: Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Jorge Jesus: Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir" dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk saha çalışmasını gerçekleştiren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, idman öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Portekizli teknik adam, "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir. İlk zamanlar birbirimizi tanıma ve adaptasyon dönemi. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız" ifadelerini kullanarak oyuncularını motive etti. Jesus ayrıca hem fiziksel hem de mental olarak güçlü bir takım kurmayı hedeflediklerini söyledi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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