Jorge Jesus, Kadıköy'de - Haberler

Jorge Jesus, Kadıköy'de
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Portekizli teknik adam Jorge Jesus, başkan Ali Koç ile bir araya gelerek Ülker Stadyumu'nu gezdi.
Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Portekizli teknik adam Jorge Jesus, başkan Ali Koç ile bir araya gelerek Ülker Stadyumu'nu gezdi.
Fenerbahçe'nin görüşmelere başlandığı KAP'a duyurulan dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübü ziyaret etti. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen deneyimli teknik adam, Ülker Stadyumu'nu ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdi.
Demirören Haber Ajansı / Spor