Jorge Jesus hücum hattını değiştirdi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
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Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Taraftarı önünde mutlak galibiyet hedefleyen sarı-lacivertliler, Alanyaspor'u devirerek milli araya 3 puanla girmek istiyor.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK VAR
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında bir futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Rennes maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Luan Peres'in riske edilmesi beklenmiyor. Öte yandan Fenerbahçe'de ligde 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, sınırda yer alıyor. Genç futbolcu, Alanyaspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Alioski, Szalai, Gustavo, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Emre Mor, Valencia, Pedro
Alanyaspor (Muhtemel): Runarsson, Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Doumbia, Efkan, Efecan, Oğuz, W. Eduardo