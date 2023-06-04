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Jorge Jesus, Galatasaray maçını da kaybederek derbi galibiyeti yaşayamadı

Jorge Jesus, Galatasaray maçını da kaybederek derbi galibiyeti yaşayamadı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray maçını da kaybederek bu sezon takımının başında derbi galibiyeti yaşamadı. Sarı-lacivertliler, bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 4 derbi maçında da galibiyetle tanışamadı.

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray maçını da kaybederek bu sezon takımının başında derbi galibiyeti yaşamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 4 derbi maçında da galibiyetle tanışamadı. Beşiktaş deplasmanında sahadan golsüz berabere ayrılan Fenerbahçe, evinde 4-2 mağlup oldu. Sezonun ilk yarısında Galatasaray'a 3-0 kaybeden Kanarya, bugün de sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Öte yandan 32 yıl sonra bir ilk yaşandı. Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında Guus Hiddink'ten (1990-1991) bu yana bir Süper Lig sezonunda sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı iki maçı da kaybeden ilk teknik direktör oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Jorge Jesus Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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