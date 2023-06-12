Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıkları maçın ardından görevini bıraktığını açıkladı.

'Bu bir veda konuşması' diyen Portekizli teknik adam, 'Finali güzel bir şekilde bitirdik. Bu kupayı uzun yıllardır kazanamıyorduk. Kupa kulüp tarihinde, benim ve oyuncularımın kariyerinde önemliydi. Ligde de bir önceki haftaya kadar savaşı sürdürdük. Başkanımıza teşükkür ediyorum bana çalışma fırsatı verdiği için, bana ve aileme sevgi dolu yaklaştığı için. Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direkötrü değilim. Türkiye'den derin izlerle ayrılıyorum. Türk halkına teşekkür ediyorum. Burada büyük bir trajedi yaşandı, Türk halkının çok büyük halk olduğunu gördüm. Bu kararı alalı bir süre oldu, bu fikir vardı. Bu demek değildir ki burayı istemiyorum ve sevmiyorum. Sevgi dolu bir halk var. Portekiz'e gideceğim. hayallerimi gerçekleştirebilecek miyim göreceğim. Keşke olmasaydı dediğim şey, 3 hazırlık dönemi geçirdik. Yaz dönemi, Dünya Kupası ve deprem nedeniyle verilen aralar. Bu kadar aranın olması çok fazla şeyi değiştirdi. Ligin sportif gerçekliğini etkiledi. Birçok maç saha dışında kazanıldı. Yaptığım çok şeyi yine yapardım, hiçbirimiz mükemmel değiliz ben de değilim' dedi.