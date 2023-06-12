Jorge Jesus Fenerbahçe'den Ayrıldı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından veda etti.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, Gürsel Aksel Stadı'ndaki finalde kulüp tarihinde 7'nci kez kupaya uzandı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Jorge Jesus, takımdan ayrıldığını ve kararı bir süre önce aldığını dile getirdi. Portekiz'e hayallerini gerçekleştirmek üzere gideceğini kaydeden Jesus, keşke olmasaydı diyeceği 3 hazırlık dönemi geçirdiğini ifade etti.

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'in 2022-23 sezonunu ikinci sırada tamamladı. Ligde 32 maçta görev alan Jesus, bu karşılaşmaların 22'sinde galip gelme başarısı gösterdi. Geri kalan 5 maçtan yenik ayrılan sarı lacivertliler, 5 maçta ise beraberlik elde etti. Fenerbahçe, ligi lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 80 puanla ikincilikle sonlandırdı.