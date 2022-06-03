Jorge Jesus Fenerbahçe'de: 2013'ten bugüne uzanan hikaye - Haberler

Jorge Jesus Fenerbahçe'de: 2013'ten bugüne uzanan hikaye
Dugout - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
2012-13 sezonu UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Fenerbahçe'nin rakibi olan Benfica'nın o dönem ki teknik direktörü Jorge Jesus'un adı o günden beri Fenerbahçe ile anılıyordu. Portekizli adamın Fenerbahçe'ye uzanan serüvenine göz atın.
2012-13 sezonu UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Fenerbahçe'nin rakibi olan Benfica'nın o dönem ki teknik direktörü Jorge Jesus'un adı o günden beri Fenerbahçe ile anılıyordu. Portekizli adamın Fenerbahçe'ye uzanan serüvenine göz atın.
Dugout / Spor