Jorge Jesus Fenerbahçe'de: 2013'ten bugüne uzanan hikaye - Haberler

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Jorge Jesus Fenerbahçe'de: 2013'ten bugüne uzanan hikaye

Dugout - Spor
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2012-13 sezonu UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Fenerbahçe'nin rakibi olan Benfica'nın o dönem ki teknik direktörü Jorge Jesus'un adı o günden beri Fenerbahçe ile anılıyordu. Portekizli adamın Fenerbahçe'ye uzanan serüvenine göz atın.

2012-13 sezonu UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Fenerbahçe'nin rakibi olan Benfica'nın o dönem ki teknik direktörü Jorge Jesus'un adı o günden beri Fenerbahçe ile anılıyordu. Portekizli adamın Fenerbahçe'ye uzanan serüvenine göz atın.

Dugout / Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Benfica Spor Haberler

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