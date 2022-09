Jorge Jesus: 'Elendiğimiz döneme göre daha güçlüyüz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Elendiğimiz döneme göre şu anda daha güçlüyüz. İnanıyorum ki bu maçı kazanacak kalitemiz var" dedi.

UEFA Avrupa Ligi B grubu ilk hafta maçında sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de müsabaka öncesi Teknik Direktör Jorge Jesus, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi'nde bulundukları B grubundaki ekiplerin seviyelerinin birbirine yakın olduğunu vurgulayan Jesus, "Bu gruptan çıkmak için yeterli kalite ve hırsımızın olduğunu biliyoruz. Gruptaki 3 takımın dengeli olduğunu düşünüyorum. Yarınki maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Elendiğimiz döneme göre şu anda daha güçlüyüz. İnanıyorum ki bu maçı kazanacak kalitemiz var" şeklinde konuştu.

"Elimizdeki oyuncularla çalışmalarımızı devam ettireceğiz"

Elinde bulunan mevcut kadroya odaklanacaklarını hatırlatan Jorge Jesus, "Oyuncularınızla birebir çalışma imkanı bulunca daha yakından tanıyorsunuz. Ayrılanlar oldu. Kim Min jae ayrıldı. Bana göre Fenerbahçe'nin elindeki en iyi savunmacıydı. Bunlar geride kaldı. Şu an elimizde buluna mevcut kadroya odaklanmak zorundayız. Önümüzdeki günlerde transfer tüm dünyada kapanacak. Biz de elimizdeki oyuncularla sakince çalışmalarımızı devam ettireceğiz" değerlendirmesini yaptı.

"Avrupa'daki puanlar ülke futbolu için de çok önemli"

Türkiye'nin ülke sıralamasındaki yerini hak etmediğini aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Bizim en büyük hedefimiz ligi kazanmak. Ben buraya bu yüzden geldim. Şu anda Türkiye ligini iyi tanıyorum. Rakiplerimiz de iyi yatırımlar yaptı. Avrupa'da alınan puanlar sadece takım için değil ülke futbolu için de çok önemli. Türkiye'nin ülke sıralamasına baktığımızda buradaki futbolun gerçeğini yansıtmadığını düşünüyorum. Statlar güzel, futbol kalitesi güzel bu ülkenin sıralamadaki yerini hak etmediğin düşünüyorum. Avrupa'daki Türk takımları puan toplamalı ki puanlar yükselsin yoksa bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamak zorunda olacak" diye konuştu.

"Hedef elinizdekilerin en iyisini seçmek"

UEFA'ya verilen liste ile ilgili düşüncelerini söyleyen Jesus, "Bu benim için yeni değil. Daha önce de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'da liste yapmak durumunda kaldık. Bazı oyuncular dışarıda kaldı. Teknik direktörlerin bu tarz kararlar alması gerekiyor. Hedef, elinizdekilerin en iyisini seçmek. Bu benim için yeni bir durum değil"

"Bruma, gruptan çıkarsak listeye dahil olabilir"

Jorge Jesus, Bruma'nın 14 yabancı listesine dahil edilmemesi ile ilgili yöneltilen soruya, "Bruma, grup aşamasındaki listeye dahil edilmedi. Grupta 6 maç oynayacağız. Kendisi 1 aylık sakatlıktan çıktı. 14 oyuncu seçmemiz gerekiyor. Portekiz'de de bu durum 17'idi. Baız kararlar almamız gerekiyor. Bruma da sakattı. Bu dönemde liste dışında olabileceğini düşündüm. Gruptan çıkarsak listeye dahil olabilir. İsimler önemli değil. Bizim belli kararlar almamız gerekiyor. İçlerinden en iyisini yapmamız gerekiyor" diye cevap verdi.

"Bir ay önce ile karşılaştırdığımızda daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde tekrar karşılaşacakları Dinamo Kiev eşleşmesini rövanş olarak görmediklerinin altını çizen Jesus, "Kurada tekrar Dinamo Kiev ile eşleştik. Futbolda her zaman ikinci şans ayağınıza gelir. Bir ay önceki ile karşılaştırdığımızda daha güçlü olduğumuz düşünüyorum. Önceki turnuvada futbolda sık olmayan şeyler başımıza geldi. Şu an daha güçlüyüz. Rövanş olarak bakmıyoruz. Futbolda her zaman rakibe saygı göstermek gerekir ama biz de her maçı kazanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Sistemimiz maçın anına göre değişebiliyor"

Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımın dizilimi hakkında gelen soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bizim oyunumuzu geliştirmemizdeki en ekili faktör sistem değişikliği değil oyuncularımızla vakit geçirebilmiş olmamız. Oyuncular zaman geçtikçe birbirilerini daha iyi tanıyorlar. Benim ne istediğimi anlıyorlar. Bizim gelişimimizi sağlayan şey daha fazla vaktimizin olmasıydı. Fenerbahçe şu anda 3 savunmacıyla oynamıyor. Biz 4'lü oynuyoruz. Taktiksel olarak sistem değiştirdiğiniz anlar oluyor. Takımın sistemine defans yapınca da bakmamız gerekiyor. Dizilim devamlı değişiyor. Atak yaparken 3'lü hat yapıyoruz ama formasyonu değiştiriyoruz. Rakibe göre adapte etmeniz de gerekiyor. Sistem, maçın anına göre değişebiliyor."

"Batshuayi ofansif ve defansif olarak istediklerimizi anlama aşamasın"

Batshuayi'nin oyunda kendisinden istenilen şeyleri anlama aşamasında olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Batshuayi bir haftadır bizimle çalışıyor. Hem ofansif hem defansif bizim istediklerimizi anlama aşmasında. Şu anda kadromuzda 4 kaliteli santrforumuz var. Ben bu bölgede 4-5 oyuncu isterim. Bu bölgede elimde böyle kaliteli oyuncular olduğu için kim oynarsa oynasın kalitemiz hiç düşmeyecek" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL