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Jorge Jesus, bu sezon derbi galibiyeti yaşayamadı

Jorge Jesus, bu sezon derbi galibiyeti yaşayamadı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, bu sezon Galatasaray'a karşı derbi galibiyeti elde edemedi. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Jesus, 1990-91 sezonunda Guus Hiddink'ten sonra bir Süper Lig sezonunda sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı iki derbi karşılaşmasını da kaybeden ilk teknik direktör oldu.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, bu sezon derbi galibiyeti yaşayamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleden yenik ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, bu sezon takımının başında derbi galibiyeti elde edemedi.Portekizli çalıştırıcı, 1990-91 sezonunda Guus Hiddink'ten sonra bir Süper Lig sezonunda sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı iki derbi karşılaşmasını da kaybeden ilk teknik direktör oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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