Jorge Jesus:  Avantajı koruyup bir sonraki elemelere geçmek istiyoruz

"Rotasyon yapmamız normal""Arda Güler'le ilgili en iyi kararı vereceğim""Zaman geçtikçe istediğimiz seviyeye ulaşacağız""Yavaş yavaş takımım ne istediğimi anlamaya çalışıyor" Mustafa AKIN / Brno(ÇEKYA), - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "İlk maçta evimizde iyi bir sonuç elde ettik.

"Rotasyon yapmamız normal"

" Arda Güler'le ilgili en iyi kararı vereceğim"

Jesus, takımla geçirdiği 60 günlük süredeki gözlemleriyle alakalı olarak ise "Şu anda geçirdiğimiz hazırlık dönemiyle ilgili konuşmak önemli değil diye düşünüyorum. Yarın Avrupa maçımız var ama 8 haftalık, 60 günlük dönem iyi geçti diyebilirim. Yavaş yavaş takımım ne istediğimi anlamaya çalışıyor. Oyuncular farklı zamanlarda geldi ve gelişme gösteriyorlar diyebiliyorum. Maçlar oynadıkça daha iyi bir noktaya geleceğiz" dedi.