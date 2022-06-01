Jorge Jesus, Ali Koç ile Şükrü Saracoğlu'nu gezdi - Haberler

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Jorge Jesus, Ali Koç ile Şükrü Saracoğlu'nu gezdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Jorge Jesus, Ali Koç ile Şükrü Saracoğlu'nu gezdi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, stadı gezdi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, stadı gezdi.

Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi. Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen 67 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, daha sonra Şükrü Saracoğlu Stadı'nı ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdi.

(İHA)

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