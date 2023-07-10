Jorge Jesus, Al-Hilal'e Milinkovic-Savic'i transfer etmek istiyor
Spor Haberleri
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, yeni takımı Al-Hilal'e İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic'i transfer etmek istiyor.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, yeni takımı Al-Hilal'e İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic'i transfer etmek istiyor. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor