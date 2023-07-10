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Jorge Jesus, Al-Hilal'e Milinkovic-Savic'i transfer etmek istiyor

Jorge Jesus, Al-Hilal'e Milinkovic-Savic'i transfer etmek istiyor

Spor Haberleri

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, yeni takımı Al-Hilal'e İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic'i transfer etmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, yeni takımı Al-Hilal'e İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic'i transfer etmek istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İtalya Serie A Jorge Jesus Fenerbahçe Al Hilal Spor Haberler

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