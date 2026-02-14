2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sürat pateni erkekler 500 metre kategorisinde ABD'li sporcu Jordan Stolz, Olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı. Yarış, Milano Sürat Pateni Stadı'nda gerçekleştirildi.
İtalya'daki organizasyonun 8. gününde sürat pateni erkekler 500 metre yarışı, Milano Sürat Pateni Stadı'nda yapıldı.
Jordan Stolz, 33.77 saniyeyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Stolz, sürat pateni erkekler bin metrenin ardından oyunlardaki ikinci olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.
Hollandalı Jenning de Boo, 0.11 saniye geride gümüş, Kanadalı Laurent Dubreuil ise 0.49 saniye farkla bronz madalya kazandı.