Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sürat pateni erkekler 500 metre kategorisinde ABD'li sporcu Jordan Stolz, Olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı. Yarış, Milano Sürat Pateni Stadı'nda gerçekleştirildi.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sürat pateni erkekler 500 metre kategorisinde ABD'li Jordan Stolz, altın madalya elde etti.

İtalya'daki organizasyonun 8. gününde sürat pateni erkekler 500 metre yarışı, Milano Sürat Pateni Stadı'nda yapıldı.

Jordan Stolz, 33.77 saniyeyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Stolz, sürat pateni erkekler bin metrenin ardından oyunlardaki ikinci olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Hollandalı Jenning de Boo, 0.11 saniye geride gümüş, Kanadalı Laurent Dubreuil ise 0.49 saniye farkla bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları baskın seçime gitmede yeni halka

Mahmut Arıkan'dan bakan atamalarıyla ilgili çarpıcı yorum: Yeni halka
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti

83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşini vahşice öldürdü
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım

"Onlar Türkiye'nin hasımları, dikkatli olalım"
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili

Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
Harry Kane tarih yazdı! Bayern Münih rahat kazandı

Bu takımı kim durduracak?
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti

83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşini vahşice öldürdü
Talisca durmak bilmiyor! Trabzonspor'a da attı

Bu adamı durdurmak imkansız
Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Rıza Pehlevi'den Trump'a İran çağrısı