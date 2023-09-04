Jonathan Rea, Pata Yamaha Prometeon Takımı'nda yarışacak

Dünya Superbike Şampiyonası'nı 6 kez kazanan Kuzey İrlandalı motosikletçi Jonathan Rea, 2024 sezonundan itibaren Pata Yamaha Prometeon takımında yarışacak. Rea, Toprak Razgatlıoğlu'nun yerini dolduracak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nı 6 kez kazanan Kuzey İrlandalı motosikletçi Jonathan Rea, 2024 sezonundan itibaren Pata Yamaha Prometeon takımında yarışacak.

Pata Yamaha Prometeon, sezon sonunda yollarını ayıracağı Toprak Razgatlıoğlu'nun yerini 36 yaşındaki tecrübeli sürücü Rea ile dolduracak.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, sezon sonunda Kawasaki takımından ayrılacak Rea ile 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan sözleşme imzalandı.

Superbike kariyerine 2008'de Honda motosikletlerini kullanarak başlayan Rea, 2015'ten bu yana Kawasaki'de mücadele ediyor.

Rae, kazandığı 6 şampiyonluk ve 119 yarış birinciliğiyle iki alandaki Superbike rekorlarını elinde tutuyor.

Daha önce Toprak'ın 2021'de şampiyonluk yaşadığı Pata Yamaha'dan ayrılacağı ve gelecek sezon Rokit BMW Takımı'na katılacağı duyurulmuştu.