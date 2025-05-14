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Jonathan David, Lille'den Ayrılacağını Duyurdu

Jonathan David, Lille'den Ayrılacağını Duyurdu
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Kanadalı futbolcu Jonathan David, Lille'de geçirdiği 5 yılın ardından sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, attığı goller ve ulaştığı hedeflerden bahsetti.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Kanadalı futbolcu Jonathan David, sezon sonunda Fransız kulübünden ayrılacağını duyurdu.

David, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulüpte geçirdiği 5 yılın harika geçtiğini belirterek, "Bu vedanın kolay olmadığını biliyorum ama attığım goller, ulaştığım hedefler ve yaşadığımız kutlamaların size biraz mutluluk getirmiş olmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

2020 yılında Belçika temsilcisi Gent'ten Lille'e transfer olan 25 yaşındaki forvet, Fransız ekibiyle çıktığı 231 maçta 109 gol atıp 30 asist yaptı.

2010-2011 sezonunun ardından 10 yıl sonra Lille'in şampiyonluğunun mimarlarından olan David, bir yıl sonra da Fransa Süper Kupası sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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