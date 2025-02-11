Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Gezi Parkı davasında 3 beraat

Gezi Parkı davasında 3 isim beraat etti
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

Bu paylaşım sonrası eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

John Lundstram, Trabzonspor'un Çok Yönlü Jokeri

John Lundstram, Trabzonspor'un Çok Yönlü Jokeri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram, sezon başından bu yana farklı mevkilerde gösterdiği performansla teknik ekibin güvenini kazandı. Ön libero, orta saha ve stoper mevkilerinde oynayan Lundstram, takımına önemli katkılarda bulunuyor.

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram, çok yönlülüğüyle teknik heyetin en güvendiği isimlerden biri haline geldi. Farklı mevkilerde görev yapan deneyimli futbolcu, takımın jokeri oldu.

Bordo-mavili ekipte normalde ön libero ve orta saha pozisyonlarında forma giyen 30 yaşındaki Lundstram, savunma hattındaki sakatlık ve cezalar nedeniyle stoper mevkisinde de görev aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in en güvendiği isimlerden biri olan İngiliz futbolcu, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.

20 maçta 3 farklı pozisyonda görev yaptı

Trabzonspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan Lundstram, bu karşılaşmaların 12'sinde ilk 11'de yer aldı. İngiliz futbolcu, 7 maçta ön libero, 7 maçta orta saha ve 6 maçta ise stoper olarak sahada görev yaptı.

Savunma ve orta saha hattında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Lundstram, top dağıtımı ve savunmadaki sakinliğiyle takımına önemli katkılar sundu. Tecrübesiyle ön plana çıkan futbolcu, özellikle stoper olarak oynadığı karşılaşmalarda defanstaki kritik müdahaleleriyle teknik ekibin güvenini kazandı.

Gol yollarında da etkili

Sezonun ikinci yarısında yoğun maç temposu göz önüne alındığında, Lundstram'ın çok yönlülüğünün Trabzonspor için önemli bir avantaj sağlaması bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in kritik hamlelerinde öne çıkan Lundstram, Eyüpspor ile oynanan karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü kaydederek ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Geceye bu sahne damga vurdu
img

İlk 11'de başladığı maçta dalga konusu oldu
img

FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili gündem yaratacak gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
FETÖ firarisi Hakan Şükür'e tazminat kazandıran hakimler hakkında HSK'ya ihraç talebi

FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili gündem yaratacak gelişme
Araç muayene istasyonlarında artık kart komisyonu alınmayacak

Araç muayenelerinde artık o ücret alınmayacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.