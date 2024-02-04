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Joe Worrall, Beşiktaş'ın Trabzonspor maçını tribünden izledi

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Beşiktaş'a transferi gündemde olan Joe Worrall, siyah-beyazlı takımın Trabzonspor'la oynadığı maçı tribünden izledi. İngiliz oyuncu, İstanbul'a gelerek maçı staddan takip etti ve Başkan Hasan Arat'la bir araya geldi.

Beşiktaş'a transferi gündemde olan Joe Worrall, siyah-beyazlı takımın Trabzonspor'la oynadığı maçı tribünden izledi.

Siyah-beyazlı takımın, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı İngiliz oyuncu, İngiltere'den akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Worrall, havalimanının ardında direkt stada gelerek maçı izlerken karşılaşmanın devre arasında Başkan Hasan Arat'la bir araya gelerek sohbet etti.

Kaynak: AA / Spor

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