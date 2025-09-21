Joao Pereira: 'Üç Puan Kazanmayı Hak Ettik'

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, üç puan kazanmaya çok yaklaştıklarını ancak kazanamadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımının ilk yarıdaki oyunundan memnun olmadığını söyleyerek sözlerine başlayan Pereira, "İlk yarı Başakşehir bizden daha üstün oynadı. İkinci yarıda ise gece ve gündüz kadar net farklar vardı. Ufak düzeltmelerle ikinci devre daha üstün oynadık. İlk yarıya 1-0 geride girmeyi hak ettik. İkinci yarı ise maçı kazanmayı hak ettik. Attığımız golün yanı sıra 4 net pozisyonumuz vardı. Üç puan kazanabilirdik ancak maalesef kazanamadık. Son 1 haftada üçüncü maçımızı oynadık. Oyuncularım buna rağmen iyi iş çıkardılar. Herkes çok iyi çalışıyor. Bu mantalitede devam etmemiz ve geleceğe odaklanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ligi çok zor bir lig"

Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Pereira, "Güzel sonuçlar alıyoruz. Futbolda her maçta kendinizi kanıtlamanız gerekiyor. İstikrarlı olmalıyız. Sezon başında herkes ilk 7 maçın çok zor olduğunu söyledi. Türkiye ligi çok zor bir lig" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL