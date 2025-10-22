Joao Pereira: Kocaelispor Zorlu Bir Rakip

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Kocaelispor'un lige iyi başlamadığını fakat son iki haftada galibiyet aldığını belirterek, "Motivasyonları yüksek bir takım. Eğer 3 puan almak istiyorsak çok iyi odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, motivasyonlarının şu anda iyi olduğunu belirterek, "Maç kazandıktan sonra daha da iyi oluyor. Şu an da iyi gidiyoruz. Bir maç kazanıp moralimizin yüksek olması değil asıl olan ya da bir maç kaybedip moralimizin düşmesi değil. Henüz her şeyin başındayız. Önemli olan istikrarlı olmamız. Buna odaklanmamız gerekiyor. Bir maç kazandığımız zaman çok fazla yükselmememiz gerekiyor. Bir maç kaybettiğimiz zaman da tamamen düşmememiz gerekiyor. Aslında maçta veya çalışmalarda bir çok çalıştığımız şey var ama maalesef bazen sonuca odaklanıyoruz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bizim maçımıza kadar hiç mağlubiyetleri yoktu. Şimdi çok zorlu bir maça zorlu bir stadyuma gideceğiz. Evet başta lige iyi başlayamamış bir takımdı ama iki haftadır galibiyet alıyorlar. Motivasyonları yüksek bir takım. Eğer 3 puan almak istiyorsak çok iyi odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Ümit Akdağ: "Çok zor bir maç olacak"

Alanyasporlu defans oyuncusu Ümit Akdağ ise, Kocaelispor ile zor bir karşılaşma oynayacaklarını ifade ederek, "2-3 haftadır iyi giden bir takım. Kendini bulan bir takım. Biz de iyiyiz. Kolay yenilen bir takım değiliz. Zor maç olacak ama 3 puanı istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Lucescu'nun benimle konuşması güzel bir his"

Romanya Milli Takımı ile ilgili yöneltilen soruya cevap veren Akdağ, "Konu hakkında yorum yapmayayım ama hedefim çok iyi bir sezon geçirmek. Alanyaspor ile ligde en üst seviyede yer almak ve her maç daha iyi oynayarak kendimi de geliştirmek istiyorum. Lucescu gibi bir hoca, Türk Milli Takımı'nda da çalıştı. Seni istemesi özel bir duygu, bire bir de konuştum. Benimle konuşması güzel bir his. Sürekli de temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan antrenman öncesi Rumen futbolcu Ianis Hagi'nin doğum günü, takım arkadaşları tarafından kutlandı.