Joao Pereira: 'Galatasaray'a Karşı Daha İyi Oynadık'

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, çok iyi bir takımla karşılaştıklarını belirterek, "Biz daha iyi oynadık." dedi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında çok iyi bir maç çıkardıklarını söyledi.

Her iki takımı mücadelesinden dolayı tebrik eden Pereira, "Özellikle kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Harika bir performans sergilediler. Kaliteli bir oyun çıkarmak için neler yapmamız gerektiğini saha içinde çok iyi yansıttılar. Hem oynadık hem de oynattık. Birçok pozisyona girdik ve birçok şans yarattık. Özetle çok iyi bir maç oynadık." dedi.

Bazen büyük takımların maç kaybettiğinde kötü oynadığının söylenildiğini anlatan Pereira, Galatasaray karşılaşmasının öyle olmadığını vurguladı.

Galatasaray'ın maçı kazandığını ancak mağlup olmalarına rağmen takımının çok harika bir oyun çıkardığının altını çizen Pereira, şöyle konuştu:

"Çok iyi oyunculara sahip, çok iyi bir takıma karşı oynadık. Teknik direktörleri gerçekten çok iyi bir teknik direktör. Çok iyi iş çıkarıyor ama şunu söylemem gerekiyor, biz daha iyi oynadık. Fakat her zaman söylediğim gibi yine mütevazı olup ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bunun için bu oyunu devam ettirmemiz ve istikrarlı olmamız gerekiyor. Şöyle düşünemeyiz. 'Evet, çok iyi bir maç çıkardık ve bitti.' Bu şekilde düşünemeyiz. Tekrar oyuncularımı ve takımımı tebrik ediyorum ve Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."

Geçen hafta ilk 11'de farklı oyuncuları tercih etme nedeniyle ilgili soruya yanıt veren Pereira, takımdaki 27 oyuncunun hepsinin de oynamak için mücadele ettiğinin altını çizdi.

Kimin daha iyi olduğunu ve daha iyi çalıştığını göz önünde bulundurduğunu anlatan Pereira, "Başakşehir'e karşı farklı bir 11'imiz vardı. Bugün sahada farklı bir 11 vardı. Şu anda bizim 2 gün iznimiz olacak. Dinleneceğiz ve daha sonraki maçımıza hazırlanmak için 5 günümüz olacak. Bu 5 gün içerisinde kim daha çok çalışırsa, kim daha çok hak ederse yine bir sonraki maçta o oynayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.