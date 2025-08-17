Joao Pereira: Defansif Olarak İyiydik

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, rakibin gol pozisyonlarında şanslı olduğunu belirterek, "İşin iyi tarafından bakarsanız gol yemedik. Özellikle ikinci yarıda defansif anlamda iyi olduğumuzu söyleyebilirim." dedi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında özellikle ilk yarıda kendileri için iyi bir maç olmadığını söyledi.

Maçta rakibin yaptığı baskıya biraz da şaşırdıklarını anlatan Pereira, "İlk yarıda Rize'nin bulduğu 2 gol pozisyonu var. Bu pozisyonlarda şanslı olduğumuzu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Pereira, karşılaşmanın ikinci yarısına biraz daha iyi başladıklarını dile getirerek, ikinci yarıda istedikleri oyunu sergileyebildiklerini ifade etti.

Ligin ilk haftasında ertelenen Fenerbahçe maçı nedeniyle ilk resmi maça çıktıklarını hatırlatan Pereira, "İlk maçlar hep farklı olur. İşin iyi tarafından bakarsanız gol yemedik. Özellikle ikinci yarıda defansif anlamda iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Bu yüzden gol yememiş olmamız defans anlamında iyi şeyler yaptığımızın göstergesi." diye konuştu.

Topun kontrolünün kendilerinde olduğunda istediklerini ve beklentilerini gerçekleştiremediklerini anlatan Pereira, çalışarak gelişmeye devam edeceklerini vurguladı.

Pereira, bundan sonra önlerindeki maça odaklanacaklarını belirterek, "Önümüzdeki pazartesi bir maçımız daha var. O maça iyi çalışıp, o maçta hedefimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.