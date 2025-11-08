Haberler

Joao Pereira: 'Alanyaspor Burada 2 Puan Kaybetti'

Güncelleme:
Corendon Alanyaspor teknik direktörü Joao Pereira, Trabzonspor ile oynanan 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının performansından memnun olduğunu belirtti. Pereira, futbolun sadece puan kazanmakla değil, sahada gösterilen karakterle de ölçüldüğünü vurguladı.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Trabzonspor karşısında 2 puan kaybettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, maçın iki bölümden oluştuğunu ifade ederek, "Bence maçın iki bölümü vardı; yediğimiz gol öncesi ve sonrası. Golü yediğimiz bölümde oyuncularım sanki biraz korkmuş ve ne olacağını bekliyor gibiydiler. Ancak golden sonra kendilerine geldiler. İstatistiklere bakmadım ama buraya gelip de kaleye 24 şut atan bir takım olduğunu sanmıyorum. Oyuncularım 4-5 net gol pozisyonuna girdi. Golden sonraki performanslarından çok memnunum" dedi.

Futbolda 3 puanın önemli olduğunu ancak sahada gösterilen karakterin daha değerli olduğunu vurgulayan Pereira, "Bu maçı 1-0 ya da 2-1 kaybetmiş olsaydık bile yine gururlu bir teknik adam olarak takımımın karşısında dururdum. Futbolda 3 puan elbette önemli ama ondan da önemlisi sahada gösterilen karakter ve mantalitedir. Trabzonspor'a tüm saygımla söylüyorum; bugün Alanyaspor burada 2 puan kaybetti" ifadelerini kullandı.

Geçen haftaki maçtan sonra mutlu olmadığını ancak bugün takımının performansından memnun olduğunu dile getiren Joao Pereira, "Oyuncularım büyük takımlara karşı oynadıklarında farklı bir enerjiyle sahada oluyor. Benim istediğim, her rakibe karşı aynı performansı göstermeleri. Bunun için uğraşıyorum. Takıma geldiğimden bu yana bazen bir hafta çok iyi, bir hafta düşük performans sergiliyoruz ama ben bunu istikrara oturtmak istiyorum. Bugün gerçekten çok iyiydik, oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin, her zaman bir şey denediğini ve farklı bir şeyler yapmak istediğini söyleyen Pereira, "Ekibimle birlikte bir çok maç izliyoruz ve bir analiz ortaya çıkıyor. Bazen siz rakip takımdan iyi oluyorsunuz, Bazen rakip oluyor. Sonuç olarak daha fazla detay yakalayan takım maçı kazınmış oluyor" değerlendirmesinde bulundu. - TRABZON

