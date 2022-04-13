Joao Pedro: "Muhteşemsiniz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Joao Pedro: "Muhteşemsiniz"

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Joao Pedro: 'Muhteşemsiniz'

Kocaelispor maçında etkili performansıyla dikkat çeken Joao Pedro, taraftarın oluşturduğu atmosferin etkisinden çıkamıyor.

Kocaelispor maçında etkili performansıyla dikkat çeken Joao Pedro, taraftarın oluşturduğu atmosferin etkisinden çıkamıyor. Golcü oyuncu, sosyal medya hesabında attığı golü paylaşarak, taraftara 'muhteşemsiniz' yorumunda bulundu.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'da moraller oldukça yerinde. Zorlu müsabakada yeşil-beyazlı takımın iyi performans sergileyen oyuncuları arasında yer alan ve bir de gol atan Joao Pedro ise hem maçın hem de atmosferin etkisinden çıkamıyor. Portekizli futbolcu, Timsah Park'ta taraftarın desteğinden büyülendiğini ve böyle bir ortamda gol attığı için de oldukça mutlu olduğunu söylemişti. Joao Pedro bu kez de sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 26 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:

"Yürüyüşümüzde artı 3 çok önemli bir noktaydı. Destek için tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Muhteşemsiniz!" - BURSA

Joao Pedro: Muhteşemsiniz

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title