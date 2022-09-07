Joao Pedro: Gruba galibiyetle başlamak devam edebilmek adına önemli

"Taraftarların ne kadar takımlarına bağlı olduğunu hissedebiliyorsunuz""Takımdan ayrı kalmak kolay değil"Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER - İSTANBUL, Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro, yarın oynanacak Dinamo Kiev maçıyla ilgili, "Her maçı kazanmak için oynarız ve onun için sahada olacağız" dedi.

"Taraftarların ne kadar takımlarına bağlı olduğunu hissedebiliyorsunuz"

"Takımdan ayrı kalmak kolay değil"

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER - İSTANBUL,

Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro, yarın oynanacak Dinamo Kiev maçıyla ilgili, "Her maçı kazanmak için oynarız ve onun için sahada olacağız" dedi.

Pedro, takımdaki rekabet için ise, "Her birimiz birbirimizin kalitesini yukarı çekeceğiz. Seçim yapmak ise hocamızın tercihi" diye konuştu.