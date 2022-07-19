Joao Pedro Fenerbahçe'ye transferi için İstanbul'da
AA - Murat Kaya - Spor
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Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.
Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.
İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari forması giyen 30 yaşındaki oyuncu Joao Pedro ve ailesi, aynı ülkenin Palermo kentinden kalkan özel uçakla saat 09.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Fenerbahçeli yetkililer tarafından karşılanan oyuncu ve ailesi, özel bir araçla havalimanından ayrıldı.
AA / Murat Kaya - Spor