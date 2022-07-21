Joao Pedro, Fenerbahçe'ye gelerek en iyi tercihi yaptığını düşünüyor - Haberler

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Joao Pedro, Fenerbahçe'ye gelerek en iyi tercihi yaptığını düşünüyor

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Joao Pedro, Fenerbahçe'ye gelerek en iyi tercihi yaptığını düşünüyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro, sarı-lacivertli kulübe gelerek en doğru tercihi yaptığını söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro, sarı-lacivertli kulübe gelerek en doğru tercihi yaptığını söyledi.

Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulunan Pedro, çok büyük bir kulübe geldiğini belirterek, "Gerçekten büyük bir mutluluk yaşıyorum. Burası eşsiz bir kulüp. Kariyerim için de önemli bir fırsat. En iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Çok mutlu ve heyecanlıyım." diye konuştu.

Pedro, sarı-lacivertli taraftarlara da "Birlikte çok mutlu olacağız." mesajını gönderdi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Joao Pedro Fenerbahçe Brezilya Spor Haberler

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