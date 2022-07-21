Joao Pedro Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Joao Pedro'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe, Joao Pedro'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'yu kadrosuna kattı. Joao Pedro, kendisini 3 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi. Demirören Haber Ajansı / Spor Joao Pedro Fenerbahçe Brezilya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Joao Pedro Fenerbahçe'de - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.