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Joao Mario, Beşiktaş'la 2. Golünü Attı

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Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Joao Mario, Kayserispor'la oynanan maçta takımının ilk golünü atarak Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı.

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Joao Mario, Kayserispor maçıyla Süper Lig'deki 2. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserspor ile karşılaşırken, siyah-beyazlıların ilk golünü Portekizli futbolcu Joao Mario attı. Mario, karşılaşmanın 45. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 2'ye çıkarttı. Mario, daha önce Sivasspor maçında gol sevinci yaşamıştı.

Kayserispor karşısında bu sezon tüm kulvarlarda 25. müsabakasına çıkan Portekizli futbolcu, 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Mücadeleye 11'de başlayan Joao Mario, 68. dakikada yerini Ernest Muçi'ye bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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