Joao Figueiredo, Başakşehir'den Malezya'ya Transfer Oldu

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RAMS Başakşehir, Brezilyalı futbolcusu Joao Figueiredo'nun Malezya ekibi Johor Darul Ta'zim'e transfer olduğunu açıkladı. Geçen sezon 48 maçta 12 gol atan Figueiredo, kulübe teşekkür edildi.

RAMS Başakşehir, Brezilyalı futbolcusu Joao Figueiredo'nun Malezya ekibi Johor Darul Ta'zim'e transfer olduğunu duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Joao Figueiredo'nun transferi konusunda Malezya temsilcisi Johor Darul Ta'zim FC ile anlaşmaya varılmıştır. Brezilyalı oyuncumuza kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Figueiredo, Başakşehir'de geçen sezon forma giydiği 48 resmi maçta 12 gol attı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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