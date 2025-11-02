Haberler

Jhon Duran, Derbideki İlk Golüyle Fenerbahçe'yi Zafere Taşıdı

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, Beşiktaş ile oynanan derbide 83. dakikada attığı golle takımının 3-0'lık galibiyetini sağladı. Bu, Duran'ın ligdeki ilk golü oldu.

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, ligde 8 maç sonra forma giyerken ilk derbisinde golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, derbide Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerde Jhon Duran da süre aldı. Ligde ilk haftalarda Göztepe ve Kocaeli Spor maçlarına 11'de başlayan Duran, sonrasında sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kaldı. 21 yaşındaki forvet tedavisinin tamamlanmasının ardından 23 Ekim'de oynanan Stuttgart müsabakasının 87. dakikasında oyuna girerken, bugün de derbide forma giydi. Jhon Duran, Beşiktaş karşısında 66. dakikada forma şansı buldu.

İlk derbisinde golünü attı

Derbide 83. dakikada rakip ceza sahasında Emirhan'a yaptığı presle topu kazanan Jhon Duran, yaptığı vuruşla takımının 3. golünü atarak galibiyeti getiren isim oldu. Bu gol aynı zamanda Kolombiyalı forvetin ligdeki ilk golü oldu. Duran, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de Feyenoord karşı 1 gol atmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
