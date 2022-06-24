Jeyhve Floyd, Galatasaray'da

Galatasaray Nef, son olarak Fenerbahçe Beko forması ile mücadele eden ABD'li oyuncu Jehyve Floyd'u renklerine bağladığını açıkladı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2.03 cm boyundaki ABD'li pivot Jeyhve Floyd ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Son olarak Fenerbahçe forması ile mücadele eden Floyd, 2022-2023 sezonunda sarı-kırmızılı forma ile kariyerine devam edecek. Kulübün resmi internet sitesinden transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Son olarak ligimizde Fenerbahçe Beko forması ile mücadele eden Jehyve Floyd 2022-23 sezonunda sarı kırmızılı formamız ile ING Basketbol Süper Ligi'ndeki kariyerine devam edecek. Oyuncumuza Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz" denildi.

Önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı forma için ter dökecek olan Jeyhve Floyd, kariyeri boyunca College of the Holy Cross, Larisa BC, Promitheas Patras, Hapoel Galil Gilboa, Panathinaikos ve Fenerbahçe formalarını giydi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor