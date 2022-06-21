Jesuslu Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Shkupi ile karşılaşacak

Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki ilk hazırlık maçında yarın Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile mücadele edecek.

Yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, yarın saat 18.00'de hazırlık maçı yapacak. Kuzey Makedonya takımı Shkupi ile tesislerde karşılaşacak sarı-lacivertliler, sezonu erken bir hazırlık maçı ile açacak. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağı için yoğun bir çalışma programına giren Fenerbahçe'de Jesus, takımdaki futbolcuların durumlarını yakından görmek istiyor.Kısıtlı sürede birçok hazırlık maçı planlayan Portekizli çalıştırıcı, kamp sürecini de en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.