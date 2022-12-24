Jesus ve Avcı şaşırttı! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki ilk 11'ler sürpriz oldu

Dünya Kupası arasının ardından Süper Lig dev maça sahne oluyor. Bu akşam saat 19.00'da Trabzonspor, lider Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. 15. hafta karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Dev karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Trabzonspor'da Umut, Fenerbahçe'de Valencia yedek kaldı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası arasına lider giren sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde ise son 16 turuna yükseldi. Zorlu maçta Fenerbahçe, rakibini yenerek liderliğini sürdürmek isterken, Trabzonspor ise mücadeleden galibiyetle ayrılarak sarı-lacivertlilerle arasındaki puan farkını 3'e indirmek istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen ancak lisansı olmayan Bruno Peres ise takımda yer alamayacak. Fenerbahçe'de ise sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Alioski, Arda Güler ve Luan Peres karşılaşmada boy gösteremeyecek.

İşte ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Vişca, Trezeguet, Gomez.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Ferdi, King, Batshuayi.