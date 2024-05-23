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Jessica Pegula Fransa Açık'tan çekildi

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Teniste dünya 5 numarası Jessica Pegula, sakatlık nedeniyle Fransa Açık'tan çekildiğini açıkladı. Pegula, toparlanma sürecinde olduğunu ve çim sezonu için geri döneceğini belirtti.

Teniste tek kadınlarda dünya 5 numarası ABD'li Jessica Pegula, sakatlık sonrası toparlanma sürecinde olduğu için sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'tan (Roland Garros) çekildiğini açıkladı.

ABD'li tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef bu yıl Roland Garros'tan çekiliyorum. Normal antrenmana dönmek üzereyim. Haftalardır herhangi bir sorun yaşamadım ancak toparlanmak ve oyuna geri dönebilmek için güvenli bir şekilde oynadım. Eğer 5-7 günüm daha olsaydı yüzde 100 orada olurdum. Bu yüzden kesinlikle çim sezonu ve yazın geri kalan kısmı için geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

Nadal'a ilk turda zorlu rakip

Turnuvanın 14 şampiyonlukla yaşayan efsanesi olan, Fransa Açık'a ev sahipliği yapan yerleşkede heykeli bulunan 37 yaşındaki İspanyol tenisçi Rafael Nadal, son yıllarda yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle var olan düşük form durumuna rağmen organizasyonda mücadele edecek.

Tek erkekler dünya sıralamasında 276. basamakta yer alan Nadal, ilk turda 4 numaralı seribaşı Alman tenisçi Alexander Zverev ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.

Kaynak: AA / Spor

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