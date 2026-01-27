Haberler

Jeremy Doku: Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirmek çok önemli / Metin eklendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manchester City'nin kanat oyuncusu Jeremy Doku, Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirmenin önemine değindi ve Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

MANCHESTER City'nin kanat oyuncusu Jeremy Doku, "Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirmek çok önemli. İlk 8'de olursanız doğal olarak 2 ekstra maç oynamıyorsunuz" dedi.

Manchester City'nin Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci haftasında Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu sezon play-off etabında yer almadan yoluna devam etmenin takım adına avantaj olacağını vurgulayan Doku, "Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirmek çok önemli. İlk 8'de olursanız doğal olarak 2 ekstra maç oynamıyorsunuz. Şu anda oynadığımız maç sayısı düşünüldüğünde 2 maç daha az oynamak bizim için iyi olurdu. Bu yüzden Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yaparak bizi nereye götüreceğine bakacağız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle Norveç temsilcisi Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyen Doku, sağlık durumunun iyi olduğunu da belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Pınar Altuğ'un kızı 17 yaşında: Podyumdaki pozları büyük beğeni topladı

Kızı 17 yaşında: Podyumdaki pozları büyük beğeni topladı
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar

Havalimanından aldığı yolcular, taksiciye kabusu yaşattı
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri