Jeremy Doku: Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirmek çok önemli / Metin eklendi
Manchester City'nin kanat oyuncusu Jeremy Doku, Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirmenin önemine değindi ve Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
MANCHESTER City'nin kanat oyuncusu Jeremy Doku, "Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirmek çok önemli. İlk 8'de olursanız doğal olarak 2 ekstra maç oynamıyorsunuz" dedi.
Manchester City'nin Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci haftasında Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bu sezon play-off etabında yer almadan yoluna devam etmenin takım adına avantaj olacağını vurgulayan Doku, "Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirmek çok önemli. İlk 8'de olursanız doğal olarak 2 ekstra maç oynamıyorsunuz. Şu anda oynadığımız maç sayısı düşünüldüğünde 2 maç daha az oynamak bizim için iyi olurdu. Bu yüzden Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yaparak bizi nereye götüreceğine bakacağız" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle Norveç temsilcisi Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyen Doku, sağlık durumunun iyi olduğunu da belirtti.