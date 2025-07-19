Jelena Todorovic, Brezilya'da Erkek Basketbol Takımını Çalıştıran İlk Kadın Koç Oldu

Sırp asıllı 31 yaşındaki Avustralyalı başantrenör Jelena Todorovic, Brezilya'da Fortaleza Basquete Cearense takımı ile anlaşarak ülkede bir erkek profesyonel basketbol takımını çalıştıracak ilk kadın olarak tarihe geçti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sırp asıllı Avustralyalı, henüz 31 yaşındayken Brezilya'da bir erkek profesyonel basketbol takımına liderlik eden ilk kadın başantrenör oldu." denildi.

Todorovic, 2023 yılında Dimitris Itoudis yönetimindeki Yunanistan Erkek Milli Takımı'nın teknik ekibinde de yer almıştı.