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Jean Kouassi'ye tepki

Jean Kouassi'ye tepki

Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Lig'i play-off ilk maçında deplasmanda Danimarka'nın FC Kopenhang takımına 2-1 mağlup olarak tur şansını Trabzon'a bırakan bordo-mavililerde Abdullah Avcı'ya Jean Kouassi eleştirisi geldi.

UEFA Şampiyonlar Lig'i play-off ilk maçında deplasmanda Danimarka'nın FC Kopenhang takımına 2-1 mağlup olarak tur şansını Trabzon'a bırakan bordo-mavililerde Abdullah Avcı'ya Jean Kouassi eleştirisi geldi.

Bordo-mavililerin geçtiğimiz sezon devre arası gelmeden kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu Jean Kouassi, FC Kopenhag karşısında ortaya koyduğu etkisiz performans dikkat çekti. Hatayspor maçında sakatlanan ve kolunda kırık meydana gelen Edin Visca'nın yokluğunda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın şans verdiği Kouassi'yi bu fırsatı değerlendiremedi ve yerini ikinci yarıda Djaniny'e bıraktı.

Bordo-mavili taraftarların hayal kırıklığı yaşadığı oyuncuyu sosyal medya üzerinden yoğun eleştiriler geldi. Çok etkisiz bir oyun ortaya koyan ve kendisine gelen topları rakibe kaptıran oyuncu devre arasında oyundan alınırken, oyuna Kouassi ile başlayan Abdullah Avcı da eleştirildi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor

Abdullah Avcı Trabzon Spor Haberler

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