Jayden Oosterwolde: 'Daha iyisini yapabileceğimi göstermek istiyorum'

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, performansından memnun olduğunu ancak daha iyisini yapabileceğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Ortaya koyduğum performanstan memnunum ancak çok daha iyisini ortaya koyabileceğimi düşünüyorum. Camiamıza bundan daha iyisini yapabileceğimi göstermek istiyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe, 1-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Zor bir maç oynadığımızı düşünüyorum"

Takım olarak iyi bir ivme yakaladıklarını ve iyi ilerlediklerini dile getiren Oosterwolde, "Maç maç geliştiğimizi düşünüyorum. Elbette ki mutluyuz. Takım da mutlu, aynı şekilde ben de aldığımız neticeden dolayı çok mutluyum. Maçla alakalı olarak zor bir maç oynadığımızı düşünüyorum ama saha içerisinde kolektif olarak iyi işler çıkardığımızı da söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Devre arasında hocamız bize daha sakin ve basit oynamamız gerektiğini söylemişti"

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın devre arasında soyunma odasında futbolcularına nasıl direktiflerde bulunduğu hakkındaki soruya 22 yaşındaki futbolcu, "Açıkçası ilk 45 dakikaya bakacak olursak bizim açımızdan çok büyük bir problem yoktu ama basit top kayıpları yaptık. Dolayısıyla topa daha çok sahip olduğumuzda rakip topa sahip olma anlamında çok fazla şans oluşturamadı. İlk yarı bittikten sonra devre arasında hocamız bize daha sakin ve basit oynamamız gerektiğini söylemişti. Bizlerde onu gerçekleştirdik" diye cevap verdi.

"Kendi adıma tabii ki geliştirmem gereken noktalar var"

Performansını da değerlendiren Jayden Oosterwolde, "Sahada olduğum zaman kendimi mutlu hissediyorum. Buraya geldiğim ilk 6 ay forma şansı bulamamıştım. Yeni bir sezona başladık ve sezon öncesi iyi bir oyun ortaya koyduğumu düşünüyorum. Hoca da bu anlamda bana güveniyor. Kendi adıma tabii ki geliştirmem gereken noktalar var. Ortaya koyduğum performanstan memnunum ancak çok daha iyisini ortaya koyabileceğimi düşünüyorum. Camiamıza bundan daha iyisini yapabileceğimi göstermek istiyorum" diye cevap verdi. - ANKARA