Japonya'da İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Başlıyor

Japonya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları (Deaflympics), yarın başlayacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tokyo'daki organizasyonda Türkiye, 18 branşta 186 sporcu ile mücadele edecek.

Son organizasyonu üçüncü tamamlayan İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, ilk maçına TSİ 06.00'da İran karşısında Tokyo J-Village Stadyumu'nda çıkacak.

Milliler, İran'ın yanı sıra İngiltere ile aynı grupta yer alırken, grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

40 ülkeden sporcuların yarışacağı organizasyon, 27 Kasım'da sona erecek.