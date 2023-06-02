- Japonya Avusturalya'yı rahat yendi: 65-51

YALOVA - Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nda Japonya rakibi Avusturalya'yı 65-51 yendi.

Yalova'da 1-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününün ilk maçında Japonya ve Avusturalya karşı karşıya geldi. 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk periyodu 11-8 Japonların üstünlüğüyle geçti. Devre arasında da 33-22'lik skor avantajıyla giren Japonlar, üçüncü periyodu 46-34 maçı ise 65-51 kazanmayı bildi.

Turnuvanın ilk maçında Türkiye'ye yenilen Japonya, ilk galibiyetini Avusturalya karşısında almayı başardı.