Jannik Sinner Wimbledon Finaline Yükseldi

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Dünya sıralamasının bir numarası Jannik Sinner, yarı finalde Novak Djokovic'i yenerek Carlos Alcaraz ile finalde karşılaşmaya hak kazandı.

DÜNYA sıralamasının bir numarası Jannik Sinner, Novak Djokovic'i yenerek Wimbledon finalinde Carlos Alcaraz'ın rakibi oldu.

Wimbledon yarı finalinde, Novak Djokovic- Jannik Sinner karşılaşmasında; 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle maçtan 3-0 galip ayrılan taraf Sinner oldu.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler yarı finalinin diğer maçında ABD'li tenisçi Taylor Fritz'i; 6-4, 5-7, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenen İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz da finale yükselmişti.

Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz'ı karşı karşıya getirecek olan Wimbledon'da tek erkekler final maçı, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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