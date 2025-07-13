Jannik Sinner, Wimbledon'da Şampiyon Oldu

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Wimbledon tek erkekler finalinde Jannik Sinner, Carlos Alcaraz'ı 3-1 yenerek kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazandı.

WİMBLEDON tek erkekler finalinde bugün Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz karşı karşıya geldi. Maçı 3-1 kazanan Jannik Sinner şampiyonluğunu ilan etti.

Wimbledon tek erkekler finali bugün Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz mücadelesine sahne oldu.

Wimbledon yarı finalinde Jannik Sinner, Novak Djokovic'i; 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle maçtan 3-0 yenerek elemiş ve finale yükselmişti.

Tek erkekler yarı finalinin diğer maçında ise Carlos Alcaraz, ABD'li tenisçi Taylor Fritz'i; 6-4, 5-7, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek finale gelmişti.

Oldukça çekişmeli başlayan ve 46 dakika süren ilk seti 6-4 kazanan Alcaraz 1-0 öne geçti.

Sinner başından sonuna kadar önde götürdüğü 2'nci seti 6-4 kazanarak maçın skorunu 1-1'e getirdi.

3'üncü seti de aynı skorla önde tamamlayan İtalyan tenisçi 2-1 öne geçmeyi başardı. Son seti de alan 23 yaşındaki İtalyan raket maçı 3-1 kazanarak kariyerindeki ilk Wimbledon'da şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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